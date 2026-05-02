Lkw-Unfall auf der A9 bei Allersberg: 36-jähriger Fahrer verstorben, Strecke gesperrt

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin bei Allersberg im Landkreis Roth hat tragische Folgen. Der 36-jährige Fahrer des beteiligten Lastkraftwagens erlag nun seinen schweren Verletzungen.

Kollision mit Mittelleitplanke und Überschlag

Der Lkw kollidierte aus bisher ungeklärter Ursache mit der Mittelleitplanke, wurde davon nach rechts abgewiesen und überschlug sich. Dabei verteilte sich die Ladung aus Metallrohren auf der Fahrbahn.

Bergung und Untersuchungen

Der schwer verletzte Fahrer konnte nur mit schwerem Gerät aus dem deformierten Führerhaus befreit und ins Krankenhaus gebracht werden, wo er jedoch seinen Verletzungen erlag. Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht ermittelt nun die Unfallursache und hat auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzugezogen.

Verkehrsbehinderungen auf der A9

Die Autobahn 9 bleibt in Richtung Berlin ab der Anschlussstelle Hilpoltstein voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden gesperrt, um die umfangreichen Bergungsarbeiten durchzuführen. Eine Umleitung ist eingerichtet.