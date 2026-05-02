ADAC: Tankrabatt wird nicht vollständig weitergegeben
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ADAC: Tankrabatt wird nicht vollständig weitergegeben

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Steuersenkung auf Kraftstoffe hat sich laut ADAC nur teilweise auf die Preise an den Tankstellen ausgewirkt.

Tankstelle am 01.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

Das teilte der Automobilclub am Samstag mit. Seit dem 1. Mai gilt der Tankrabatt, der die Energiesteuer um etwa 14 Cent pro Liter senken sollte. Einschließlich der Umsatzsteuer hätte dies eine Entlastung von 16,7 Cent brutto pro Liter ergeben müssen. Tatsächlich sanken die Preise dem ADAC zufolge jedoch nur um rund 14 Cent.

Am 1. Mai reduzierte sich der Preis für Super E10 um 13,7 Cent auf 1,989 Euro pro Liter, während der Dieselpreis um 13,6 Cent auf 2,063 Euro fiel. Der ADAC fordert, dass die Steuersenkung vollständig an die Verbraucher weitergegeben wird. Der Verband weist darauf hin, dass der Ölpreis seit den Höchstständen am 30. April gesunken ist, was zusätzlichen Spielraum für Preissenkungen schaffen sollte.

Die Einführung des sogenannten Österreich-Modells am 1. April hat die Preisentwicklung nach Ansicht des ADAC weiter verschärft. Dieses Modell erlaubt es Mineralölkonzernen, die Preise nur einmal täglich um 12 Uhr zu erhöhen, während Preissenkungen jederzeit möglich sind. Seit Beginn des Iran-Krieges im März sind die Preise für Benzin und Diesel stark gestiegen, wobei der Dieselpreis immer wieder neue Allzeithochs erreichte.

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