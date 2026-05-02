Osnabrück steigt in die 2. Fußball-Bundesliga auf
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Osnabrück steigt in die 2. Fußball-Bundesliga auf

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der VfL Osnabrück steht als erster Aufsteiger aus der 3. Liga fest. Nach einem 6:1-Sieg der 2. Mannschaft des VfB Stuttgart gegen Rot-Weiß Essen ist den Lila-Weißen das Ticket für die 2. Fußball-Bundesliga nicht mehr zu nehmen.

Fußball (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Osnabrück konnte sich mit Popcorn auf dem Schoß ansehen, wie sich die Stuttgarter in einen regelrechten Rausch spielten. Zuvor hatte das Team von Trainer Timo Schultz eine hervorragende Saison gespielt und steht nach 35 von 38 Spieltagen mit 22 Siegen, 7 Unentschieden und demnach 73 Punkten auf Platz eins der Tabelle. Dahinter sind Energie Cottbus mit 66 Punkten und die Essener mit 64 Punkten, aber nun schon 36 absolvierten Spielen und mit einem Fragezeichen hinter ihrer Zweitligatauglichkeit.

Die beiden erstplatzierten Teams der 3. Liga steigen direkt auf, der Tabellendritte spielt in der Relegation gegen den 16. der 2. Bundesliga um den Aufstieg. Mit im Rennen ist demnach auch noch Duisburg, und rein rechnerisch, wenn auch unwahrscheinlich Verl, Rostock und Aachen.

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