Lottozahlen vom Samstag (02.05.2026)

In der Samstags-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 1, 5, 9, 20, 21, 32, die Superzahl ist die 5.

Spielschein für Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 2267999. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 194401 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

Im Jackpot liegen in dieser Woche 31 Millionen Euro, im zweiten Gewinnrang liegen bereits zwei Millionen Euro.