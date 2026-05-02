Rainer fordert komplette Steuerbefreiung für Biokraftstoffe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Rainer fordert komplette Steuerbefreiung für Biokraftstoffe

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) will Biokraftstoffe billiger machen.

Bauer mit Traktor (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Er halte es für sinnvoll, Biokraftstoffe komplett von der Steuer zu befreien, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dies würde den Einsatz attraktiver machen und gleichzeitig die Produktion in Deutschland ankurbeln. Dabei gehe es nicht nur um klassischen Biodiesel, sondern auch um Biomethan aus Biogasanlagen.

Rainer rief dazu auf, Biokraftstoffe im eigenen Land zu produzieren. Das helfe dem Klima und mache unabhängiger von fossilen Importen. In “diesen unsicheren Zeiten” gelte: Versorgungssicherheit entstehe nicht am Weltmarkt, sondern vor der eigenen Haustür, sagte er.

Elektromobilität wird nach Darstellung des Ministers künftig auch für Fahrzeuge in der Landwirtschaft eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel für kleinere Hoftraktoren. Größere, schwerere Maschinen würden aber auch in Zukunft auf Verbrennungsmotoren angewiesen sein, also Diesel oder Gas brauchen, so Rainer. Hier müsse man stärker auf Biokraftstoffe setzen. Ein Weg führe über steuerliche Entlastungen. Bei der Agrardieselrückerstattung werden seit diesem Jahr auch Biokraftstoffe einbezogen.

Rainer stellte sich gegen Pläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die Förderung für kleine Biogasanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu stoppen. Kleine Biogasanlagen seien ein wichtiger Pfeiler der Energieversorgung – gerade im ländlichen Raum, sagte er. Es wäre falsch, dieses Potenzial zu schwächen. Gerade in der aktuellen Lage sei mehr regionale Energieerzeugung erforderlich. Deshalb setze er sich dafür ein, dass kleine Biogasanlagen im weiteren Verfahren eine “starke Rolle” behielten. Mit Reiche stehe er dazu “im Austausch”.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Lokalpolitik

Stadt Augsburg klagt gegen Bäuerle Ambulanz

0
Die Stadt Augsburg geht juristisch gegen einen ehemaligen Dienstleister...
Newsletter

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B12 bei Wildpoldsried

0
WILDPOLDSRIED – Am Samstagnachmittag, den 2. Mai 2026, hat...
Bildergalerien

Die Millionen-Euro-Spiele beginnen – Der FC Augsburg muss bei Werder Bremen ran

0
Wenn der FC Augsburg am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) beim SV Werder Bremen antreten muss, dann geht es für die Schwaben um mehr als um Punkte und Platzierungen. Es geht auch um jede Menge Geld.
Politik & Wirtschaft

Tankstellenpreise fallen deutlich

0
Die Tankstellenpreise in Deutschland sind zum 1. Mai deutlich gefallen - aber vorerst wie befürchtet nicht im Umfang des gesamten sogenannten "Tankrabatts".