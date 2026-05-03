Sport

Antonelli gewinnt in Miami dritten Formel-1-Grand-Prix in Folge

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Min Read
Antonelli gewinnt in Miami dritten Formel-1-Grand-Prix in Folge

Kimi Antonelli hat beim Großen Preis von Miami seinen dritten Formel-1-Sieg in Folge errungen. Der Mercedes-Pilot setzte sich in einem spannenden Rennen gegen Lando Norris von McLaren durch und baute seinen Vorsprung in der Fahrerwertung weiter aus. Max Verstappen, der sich am Start drehte und während einer Safety-Car-Phase an die Box ging, konnte trotz einer starken Aufholjagd nur den fünften Platz erreichen.

Formel-1-Wagen von Mercedes (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Oscar Piastri sicherte sich für McLaren den dritten Podestplatz, gefolgt von George Russell im Mercedes. Charles Leclerc, der zwischenzeitlich auf Rang drei lag, fiel nach einem Dreher in der letzten Runde auf den sechsten Platz zurück. Lewis Hamilton im Ferrari belegte den siebten Platz, während Franco Colapinto im Alpine und die beiden Williams-Piloten Carlos Sainz und Alexander Albon die Top Ten komplettierten.

Für Aufregung sorgte ein Unfall zwischen Liam Lawson und Pierre Gasly, bei dem Gasly unverletzt blieb, obwohl sich sein Fahrzeug überschlug. Nico Hülkenberg musste seinen Audi während der Safety-Car-Phase abstellen. Max Verstappen droht nach dem Rennen noch eine Strafe, da er bei seinem Boxenstopp die weiße Linie überfahren hatte. Auch gegen George Russell laufen Untersuchungen wegen Kollisionen mit Verstappen und Leclerc.

Freiburg und Mainz im Europa-League-Viertelfinale
Loser Kanaldeckel: Formel-1-Auftakt in Vegas wird zur Farce
1. Bundesliga: Mainz siegt souverän in Bremen
2. Bundesliga: Hannover 96 siegt knapp gegen Fortuna Düsseldorf
Fußball-Weltmeister Bernd Hölzenbein ist tot
Share This Article
Avatar-Foto
ByDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Previous Article Demenzkranke Seniorin in Alzenau vermisst: Polizei bittet um Mithilfe Demenzkranke Seniorin in Alzenau vermisst: Polizei bittet um Mithilfe
Next Article Christian Lindner meldet sich zu Wort und kritisiert Merz Christian Lindner meldet sich zu Wort und kritisiert Merz

Stay Connected

- Advertisement -

Latest News

Berliner Linke wollen Enteignungen über Mieten finanzieren
Berliner Linke wollen Enteignungen über Mieten finanzieren
Politik & Wirtschaft
Union lehnt Umverteilung bei Einkommensteuerreform ab
Union lehnt Umverteilung bei Einkommensteuerreform ab
Politik & Wirtschaft
Rainer nennt Zeitplan für Tierhaltungskennzeichen
Rainer nennt Zeitplan für Tierhaltungskennzeichen
Politik & Wirtschaft
Reichinnek wirft Koalition “ein Jahr Chaos” vor
Reichinnek wirft Koalition “ein Jahr Chaos” vor
Politik & Wirtschaft