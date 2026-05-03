Antonelli gewinnt in Miami dritten Formel-1-Grand-Prix in Folge

Kimi Antonelli hat beim Großen Preis von Miami seinen dritten Formel-1-Sieg in Folge errungen. Der Mercedes-Pilot setzte sich in einem spannenden Rennen gegen Lando Norris von McLaren durch und baute seinen Vorsprung in der Fahrerwertung weiter aus. Max Verstappen, der sich am Start drehte und während einer Safety-Car-Phase an die Box ging, konnte trotz einer starken Aufholjagd nur den fünften Platz erreichen.

Formel-1-Wagen von Mercedes (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Oscar Piastri sicherte sich für McLaren den dritten Podestplatz, gefolgt von George Russell im Mercedes. Charles Leclerc, der zwischenzeitlich auf Rang drei lag, fiel nach einem Dreher in der letzten Runde auf den sechsten Platz zurück. Lewis Hamilton im Ferrari belegte den siebten Platz, während Franco Colapinto im Alpine und die beiden Williams-Piloten Carlos Sainz und Alexander Albon die Top Ten komplettierten.

Für Aufregung sorgte ein Unfall zwischen Liam Lawson und Pierre Gasly, bei dem Gasly unverletzt blieb, obwohl sich sein Fahrzeug überschlug. Nico Hülkenberg musste seinen Audi während der Safety-Car-Phase abstellen. Max Verstappen droht nach dem Rennen noch eine Strafe, da er bei seinem Boxenstopp die weiße Linie überfahren hatte. Auch gegen George Russell laufen Untersuchungen wegen Kollisionen mit Verstappen und Leclerc.