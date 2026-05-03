16-jähriger Motorradfahrer bei schwerem Auffahrunfall auf der K OAL 1 nahe Seeg schwer verletzt
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
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16-jähriger Motorradfahrer bei schwerem Auffahrunfall auf der K OAL 1 nahe Seeg schwer verletzt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Nachmittag des 03. Mai 2026 ereignete sich auf der K OAL 1 zwischen Seeg und Roßhaupten ein schwerer Auffahrunfall mit einem Motorrad. Gegen 15:30 Uhr war ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, als er mit einem Pkw kollidierte.

Unfallhergang

Der junge Motorradfahrer und eine ebenfalls 16-jährige Begleiterin, die auch ein Leichtkraftrad fuhr, bewegten sich in Richtung Roßhaupten. Plötzlich musste ein vorausfahrender Pkw wegen eines Fahrradfahrers abbremsen. Während die 16-jährige Motorradfahrerin rechtzeitig reagieren konnte, prallte der 16-jährige Fahrer mit einer Geschwindigkeit von 70 bis 80 km/h in das Heck des Autos.

Folgen und Verletzungen

Der Jugendliche erlitt dabei schwere Kopf- und Fußverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Unfallklinikum gebracht. Der Pkw trug einen Schaden von etwa 8.000 Euro davon, wobei das komplette Heck des Fahrzeugs beschädigt wurde. Für das Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Einsatzkräfte und Verkehrsbehinderungen

Die betroffene Straße wurde für die Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei Füssen drückte ihren Dank an die mutigen Ersthelfer aus, die schnell eingeschritten waren.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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