1. Bundesliga: Gladbach gewinnt gegen Dortmund
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1. Bundesliga: Gladbach gewinnt gegen Dortmund

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Am 32. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach mit einem knappen 1:0 gegen Borussia Dortmund gewonnen. Für Gladbach ist der Sieg gleichbedeutend mit dem sicheren Klassenerhalt, während Dortmund mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz hätte dingfest machen können.

Gregor Kobel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft. Gladbach kam zu mehreren guten Gelegenheiten, darunter ein Kopfball von Engelhardt, der knapp das Außennetz traf. Dortmund hingegen tat sich schwer, offensiv Akzente zu setzen, und kam nur selten gefährlich vor das Tor der Gladbacher.

Nach der Pause änderte sich das Bild kaum. Gladbach blieb die aktivere Mannschaft, doch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Dortmunds Torhüter Kobel verhinderte mehrfach die Führung der Gastgeber mit starken Paraden. Auf der anderen Seite vergab Dortmunds Fábio Silva eine der wenigen Möglichkeiten der Gäste, als er aus elf Metern über das Tor schoss.

In der Schlussphase drängte Gladbach weiter auf den Siegtreffer, der dann auch endlich kam – und hochverdient war: Haris Tabakovic präsentierte sich frei vor Kobel, die vorherige Hereingabe durch Reitz hielt einer ausführlichen Abseits-Überprüfung durch den VAR stand.

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