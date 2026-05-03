Merz erneuert Kritik an US-Strategie am Golf
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Merz erneuert Kritik an US-Strategie am Golf

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) legt im Fernduell mit US-Präsident Donald Trump nach. In der ARD-Sendung “Caren Miosga”, die am Sonntagnachmittag aufgezeichnet wurde, bekräftigte er seine Kritik an der US-Iran-Strategie und verteidigte den Satz, wonach der Iran die USA “gedemütigt” habe.

Friedrich Merz, via dts Nachrichtenagentur

Er habe Trump klar gesagt: “Wenn du willst, dass wir dir bei einem solchen Konflikt helfen, dann ruf uns vorher an.” Er gebe die Arbeit am transatlantischen Verhältnis aber nicht auf. “Ich gebe auch die Zusammenarbeit mit Donald Trump nicht auf”, so Merz.

Auf die Ankündigung der USA, 5.000 eigene Soldaten aus Deutschland abzuziehen – mutmaßlich als Retourkutsche für die Äußerungen des deutschen Kanzlers – reagierte dieser betont gelassen. Es handele sich um ein Kontingent, das Joe Biden auf Zeit stationiert habe und über dessen Abzug seit längerer Zeit gesprochen worden sei, sagte Merz in der Sendung.

“Es wird vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber neu ist es nicht.” Einen direkten Zusammenhang mit seinem öffentlichen Streit mit Trump über den Iran-Krieg bestritt Merz: “Es gibt keinen Zusammenhang.”

An der nuklearen Teilhabe der USA gebe es im Übrigen “überhaupt keine Abstriche”. Und weiter: “Es gibt keine Einschränkung der amerikanischen Zusage der nuklearen Abschreckung des Nato-Gebietes. Da gibt es auch an keiner Stelle Zweifel.”

Zu seinem Verhältnis mit Trump sagte Merz, er müsse akzeptieren, dass der US-Präsident eine andere Meinung habe. “Aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns die wichtigsten Partner im Nordatlantischen Bündnis sind.”

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

FC Augsburg

Krankenbett statt Experteneinsatz: Ex-Augsburg-Profi Sascha Mölders notoperiert

0
Große Aufregung um Sascha Mölders: Der frühere Bundesliga-Stürmer musste...
Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Polizei & Co

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B12 bei Wildpoldsried

0
WILDPOLDSRIED – Am Samstagnachmittag, den 2. Mai 2026, hat...
FC Augsburg

Darf man träumen? Der FC Augsburg feiert wichtigen Auswärtssieg in Bremen

0
Der FC Augsburg landete im vorletzten Auswärtsspiel der Saison einen wichtigen Sieg. Bei Werder Bremen holten sich die Schwaben mit einem 3:1 drei Zähler, die in der Endabrechnung noch sehr wichtig werden könnten. Ein Traum ist noch am Leben.
Bildergalerien

Die Millionen-Euro-Spiele beginnen – Der FC Augsburg muss bei Werder Bremen ran

0
Wenn der FC Augsburg am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) beim SV Werder Bremen antreten muss, dann geht es für die Schwaben um mehr als um Punkte und Platzierungen. Es geht auch um jede Menge Geld.