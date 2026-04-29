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ECDC Memmingen Indians verpassen ersten Matchball – Serie kehrt ins Allgäu zurück

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Der ECDC Memmingen hat den ersten Matchball in der Finalserie gegen den Deggendorfer SC nicht nutzen können. In Spiel fünf unterlagen die Indians auswärts deutlich mit 1:6. Damit verkürzen die Niederbayern in der Serie auf 2:3. Die Entscheidung könnte nun am Freitag vor eigenem Publikum im Memmingen fallen.

Trainer Daniel Huhn setzte auf die gleiche Aufstellung wie im vorherigen Spiel. Die Indians erwischten zunächst den besseren Start und gingen durch Brett Ouderkirk mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: In Überzahl glich Marco Baßler zum 1:1 aus.

Im weiteren Verlauf des ersten Drittels wurde der DSC immer druckvoller und drehte die Partie noch vor der Pause. Verteidiger Niklas Heinzinger erzielte die Führung für Deggendorf.

Überzahl ungenutzt – DSC baut Führung aus

Auch im zweiten Drittel fanden die Memminger kaum Zugriff auf das Spiel. Eine vierminütige Überzahl blieb ungenutzt – ein Knackpunkt der Partie. Stattdessen nutzte der DSC seine Chancen konsequent: Dylan Jackson und Harrison Roy erhöhten auf 4:1.

Keine Antwort im Schlussdrittel

Im letzten Abschnitt gelang es den Allgäuern nicht mehr, das Spiel zu drehen. Zusätzlich schwächte sich das Team selbst: Timo Gams erhielt nach einem Check gegen Curtis Leinweber eine Spieldauerstrafe (5 Minuten plus Disziplinarstrafe).

Deggendorf nutzte die Situation und baute den Vorsprung weiter aus – am Ende stand ein deutliches 6:1.

Entscheidungsspiel in der ALPHA COOLING-Arena?

Damit kehrt die Serie zurück in die Maustadt. Am Freitag haben die Indians vor heimischem Publikum die nächste Chance, den Titel perfekt zu machen. Spielbeginn in der ALPHA COOLING-Arena ist aufgrund des Feiertags bereits um 18:00 Uhr. Der Vorverkauf startet am kommenden Tag.
 

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