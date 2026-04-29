Italo will ab 2028 auf deutschen Schienen fahren
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Italo will ab 2028 auf deutschen Schienen fahren

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der italienische Hochgeschwindigkeitszugbetreiber Italo will von April 2028 an auf deutschen Schienen unterwegs sein und mit blauen Zügen den ICEs der Deutschen Bahn Konkurrenz machen.

Schienen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das kündigte Chairman Luca Cordero di Montezemolo in der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” (Mittwochsausgabe) an. Geplant sei zunächst der Einsatz von 30 neuen Velaro-Zügen von Siemens, die auch Basis für die ICEs sind. Montezemolo, der als langjähriger Ferrari-Chef bekannt wurde, sprach von 56 täglichen Verbindungen. Vorgesehen seien Zugfahrten im Stundentakt zwischen München, Köln und Dortmund sowie im Zweistundentakt zwischen München, Berlin und Hamburg.

Montezemolo zufolge wollen die Italiener 3,6 Milliarden Euro in das Projekt investieren, einschließlich eines über 30 Jahre laufenden Wartungsvertrags mit Siemens. In Deutschland solle über die bereits gegründete Tochter Atrium SE ein eigenständiges Unternehmen unter deutscher Führung entstehen. Der Manager stellte 2.500 neue Arbeitsplätze in Service und Betrieb in Aussicht sowie die Beteiligung von mehr als 5.000 Industriearbeitern an der Zugproduktion, in erster Linie in Nordrhein-Westfalen.

Voraussetzung für die Milliardenplanung sei allerdings eine langfristige Zuweisung von Netzkapazitäten, sagte Montezemolo. Italo brauche darüber bis Ende Mai Gewissheit. Die Einstellung deutscher Mitarbeiter solle bereits im Juni beginnen. Montezemolo zeigte sich zuversichtlich, dass Konkurrenz auch in Deutschland zu niedrigeren Preisen und besserem Service führen könne. In Italien seien nach dem Markteintritt von Italo die Durchschnittspreise für Zugtickets um 40 Prozent gesunken.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Lokalpolitik

Stadt Augsburg klagt gegen Bäuerle Ambulanz

0
Die Stadt Augsburg geht juristisch gegen einen ehemaligen Dienstleister...
Politik & Wirtschaft

Tankstellenpreise fallen deutlich

0
Die Tankstellenpreise in Deutschland sind zum 1. Mai deutlich gefallen - aber vorerst wie befürchtet nicht im Umfang des gesamten sogenannten "Tankrabatts".
Gesundheit

Tödliche Borna-Virus-Infektion im Unterallgäu

0
Im Landkreis Unterallgäu ist ein Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem seltenen Borna Disease Virus 1 gestorben. Die Behörden informieren über Risiken und Schutzmaßnahmen.
Polizei & Co

Schändung der türkisch-islamischen Gemeinde in Memmingen: Polizei sucht Zeugen für Attacke mit Tierblut und Schweinekopf

0
Am frühen Morgen des 1. Mai 2026 gegen 04:30 Uhr ereignete sich ein schockierender Vandalismusvorfall in Memmingen. Eine Marmormauer der türkisch-islamischen Gemeinde wurde zum Ziel eines Angriffs, bei dem Unbekannte mit Blut gefüllte Luftballons auf die Mauer warfen.