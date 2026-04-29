Rauchentwicklung in Deggendorf: Feuer im Waldgebiet An der Leiten schnell gelöscht, Kripo ermittelt
Polizeipräsidium Niederbayern
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Rauchentwicklung in Deggendorf: Feuer im Waldgebiet An der Leiten schnell gelöscht, Kripo ermittelt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Abend des 24. April 2026 kam es zu einem Zwischenfall im Bereich der Waldflächen “An der Leiten” in Deggendorf. Dort entwickelte sich starker Rauch, der auf ein Feuer im Wald hindeutete. Glücklicherweise konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Rauchentwicklung alarmiert Passanten

Gegen 20:15 Uhr fiel Passanten starker Rauch auf, der aus einem Waldbereich, etwa 100 Meter nordwestlich von “An der Leiten”, aufstieg. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Baum sowie umliegendes Laub im Radius von rund 50 Metern in Flammen standen. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und so Schlimmeres verhindern. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Brandes zu klären. Noch sind keine Details bekannt.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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