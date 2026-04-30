Abschied und Würdigung | Gersthofer Stadtrat beendet Wahlperiode

Mit einer letzten Sitzung hat der Stadtrat von Gersthofen am 29. April 2026 seine Amtszeit offiziell abgeschlossen. Neben der Abarbeitung der Tagesordnung stand vor allem der Dank an langjährige Mitglieder und deren Engagement im Mittelpunkt des Abends, der anschließend feierlich ausklang.

Im großen Sitzungssaal des Rathauses ließ Erster Bürgermeister Michael Wörle die vergangenen Jahre Revue passieren. Dabei bezog er sowohl die Wahlperiode 2014–2020 als auch die nun endende Amtszeit mit ein und hob insbesondere die Zusammenarbeit im Gremium hervor.

„Die vergangenen Jahre waren geprägt von engagierten Diskussionen, gegenseitigem Respekt und dem gemeinsamen Ziel, unsere Stadt voranzubringen“, betonte Wörle. „Für diesen Einsatz und die Verlässlichkeit jedes Einzelnen danke ich Ihnen allen sehr herzlich.“

Ehrungen für langjährige Stadträte

Ein zentraler Programmpunkt war die Auszeichnung verdienter Mitglieder. Sieben Stadträte und eine Stadträtin wurden mit dem Titel „Altstadtrat“ geehrt – eine Würdigung für mindestens 15 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Stadtrat.

Die Auszeichnung erhielten: Frank Arloth (18 Jahre), Markus Brem (18 Jahre), Reinhold Dempf (30 Jahre), Hans-Jürgen Fendt (18 Jahre), Ingrid Grägel (24 Jahre), Albert Kaps (48 Jahre), Peter Schönfelder (42 Jahre) und Karl-Heinz Wagner (54 Jahre).

Karl-Heinz Wagner wird Ehrenbürger

Eine besondere Ehrung erhielt Karl-Heinz Wagner: Für sein jahrzehntelanges Engagement wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Gersthofen ernannt. Bürgermeister Wörle hatte ihn vorgeschlagen und würdigte seine Verdienste ausführlich. Wagner habe sich über viele Jahre hinweg in außergewöhnlicher Weise für das Gemeinwohl eingesetzt, sowohl politisch als auch im Vereinsleben und innerhalb der Bürgerschaft. Sein Einsatz, Verantwortungsbewusstsein und Weitblick hätten das Leben in der Stadt nachhaltig geprägt.

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Staffelübergabe an neue Bürgermeisterin

Im Rahmen der Veranstaltung gratulierte Wörle auch Susanne Olita zu ihrem Wahlsieg und übergab ihr symbolisch die Amtsgeschäfte. Olita bedankte sich und blickt mit Vorfreude auf ihre neue Aufgabe sowie die künftige Arbeit für die Stadt.

Feierlicher Ausklang in der Stadthalle

Nach der Sitzung wurde der Abend im festlich gestalteten Foyer der Stadthalle fortgesetzt. Das Jugendorchester Gersthofen sorgte für den musikalischen Rahmen, während ein Imbiss Gelegenheit für Gespräche und persönliche Verabschiedungen bot.

Auch Zweiter Bürgermeister Reinhold Dempf richtete sich an die Gäste und erinnerte an gemeinsame Erlebnisse aus den vergangenen Jahren. Mit einem Augenzwinkern blickte er auf die Zusammenarbeit mit Wörle zurück und sprach von ihren gemeinsamen Anfängen als „Hausmeisterbuben“, die später Verantwortung für die Stadt übernommen hätten.

Blick nach vorne

Zum Abschluss dankte Michael Wörle allen ausscheidenden Mitgliedern sowie den Mitarbeitenden der Verwaltung für ihre Unterstützung. Mit dem Beginn der neuen Amtszeit am 1. Mai 2026 werden 16 der insgesamt 30 Stadtratsmitglieder neu im Gremium vertreten sein. Die konstituierende Sitzung ist für den 7. Mai 2026 angesetzt – dabei wird auch die neue Bürgermeisterin offiziell vereidigt und ihre Stellvertretung gewählt.













