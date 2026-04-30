US-Börsen legen deutlich zu - Tech-Zahlen treiben Kurse
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US-Börsen legen deutlich zu – Tech-Zahlen treiben Kurse

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die US-Börsen haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.652 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.209 Punkten 1,0 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 27.452 Punkten 1,0 Prozent im Plus.

Mit Alphabet, Amazon, Microsoft und Meta haben vier der “Magnificent 7” ihre Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Die Tech-Konzerne konnten ihren Umsatz und Gewinn überraschend deutlich ausbauen. Marktbeobachter sehen darin ein Zeichen für den Einfluss von sogenannter “Künstlicher Intelligenz”. Die Investitionen in die Technologie wollen die Konzerne im laufenden Jahr intensivieren – wobei jedoch ein Teil des Anstiegs der Investitionskosten von höheren Komponentenpreisen verursacht wird. Ein Teil der Anleger sieht die hohen Kosten kritisch und so fiel die Meta-Aktie trotz starker Quartalszahlen deutlich.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1731 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8524 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.617 US-Dollar gezahlt (+1,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 126,53 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 110,90 US-Dollar, das waren 49 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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