Europa-League-Halbfinale: Braga gewinnt Hinspiel gegen Freiburg
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Europa-League-Halbfinale: Braga gewinnt Hinspiel gegen Freiburg

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Sporting Braga hat am Donnerstag das Europa-League-Hinspiel gegen den SC Freiburg mit 2:1 gewonnen und sich den Sieg erst in der Nachspielzeit gesichert.

Vincenzo Grifo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung: In der 8. Minute traf Demir Tiknaz nach einer schnellen Kombination im Strafraum zum 1:0. Freiburg ließ sich davon jedoch nicht lange beeindrucken und schlug prompt zurück. In der 16. Minute vollendete Vincenzo Grifo einen sauber ausgespielten Konter zum 1:1-Ausgleich.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine umkämpfte Partie mit wenigen klaren Torchancen. Kurz vor der Pause hatte Braga die große Möglichkeit zur erneuten Führung, doch Rodrigo Zalazar scheiterte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) mit einem Foulelfmeter an Freiburgs Torhüter Noah Atubolu.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel lange ereignisarm. Freiburg verteidigte diszipliniert, während Braga zwar mehr Ballbesitz hatte, aber kaum zu zwingenden Abschlüssen kam. Vieles deutete bereits auf ein Unentschieden hin.

Doch kurz vor Schluss fiel die Entscheidung: In der 2. Minute der Nachspielzeit reagierte Mario Dorgeles nach einer Torwartabwehr am schnellsten und schob aus kurzer Distanz zum 2:1-Endstand ein. Damit verschafft sich Braga eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Lokalpolitik

Stadt Augsburg klagt gegen Bäuerle Ambulanz

0
Die Stadt Augsburg geht juristisch gegen einen ehemaligen Dienstleister...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf St 2521: 66-Jähriger kollidiert mit Baum und wird schwer verletzt

0
Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2521 zwischen Füssen und Pfronten ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.
Newsletter

Umbruch im Zoo Augsburg: Mit Philipp Wagner startet eine neue Ära

0
Nach fast 24 Jahren an der Spitze des Zoo...
Polizeipräsidium Niederbayern

Brand in Recyclinghof in Eggenfelden verursacht Millionenschaden: Ursache unklar, keine Verletzten

0
EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Heute, am 30. April 2026, brach...