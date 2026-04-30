Europa-League-Halbfinale: Braga gewinnt Hinspiel gegen Freiburg

Sporting Braga hat am Donnerstag das Europa-League-Hinspiel gegen den SC Freiburg mit 2:1 gewonnen und sich den Sieg erst in der Nachspielzeit gesichert.

Vincenzo Grifo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung: In der 8. Minute traf Demir Tiknaz nach einer schnellen Kombination im Strafraum zum 1:0. Freiburg ließ sich davon jedoch nicht lange beeindrucken und schlug prompt zurück. In der 16. Minute vollendete Vincenzo Grifo einen sauber ausgespielten Konter zum 1:1-Ausgleich.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine umkämpfte Partie mit wenigen klaren Torchancen. Kurz vor der Pause hatte Braga die große Möglichkeit zur erneuten Führung, doch Rodrigo Zalazar scheiterte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) mit einem Foulelfmeter an Freiburgs Torhüter Noah Atubolu.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel lange ereignisarm. Freiburg verteidigte diszipliniert, während Braga zwar mehr Ballbesitz hatte, aber kaum zu zwingenden Abschlüssen kam. Vieles deutete bereits auf ein Unentschieden hin.

Doch kurz vor Schluss fiel die Entscheidung: In der 2. Minute der Nachspielzeit reagierte Mario Dorgeles nach einer Torwartabwehr am schnellsten und schob aus kurzer Distanz zum 2:1-Endstand ein. Damit verschafft sich Braga eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel.