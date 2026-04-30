Schwerer Unfall auf St 2521: 66-Jähriger kollidiert mit Baum und wird schwer verletzt
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Schwerer Unfall auf St 2521: 66-Jähriger kollidiert mit Baum und wird schwer verletzt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2521 zwischen Füssen und Pfronten ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Schwerer Unfall mit Personenschaden

Ein 66-jähriger deutscher Autofahrer geriet aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrspur und prallte am linken Fahrbahnrand gegen einen Baum. Der Aufprall führte dazu, dass der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr musste den Mann befreien, bevor er mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Pkw erlitt dabei einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Weitere Unfallbeteiligte konnte Kollision verhindern

Eine entgegenkommende 49-jährige Autofahrerin verhinderte einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 66-Jährigen durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver in eine Einfahrt. Am Unfallort waren die Feuerwehren aus Weißensee, Füssen und Pfronten sowie mehrere Rettungsdienste im Einsatz. Die Polizei ermittelt derzeit die genaue Ursache des Unfalls.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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