Brand in Recyclinghof in Eggenfelden verursacht Millionenschaden: Ursache unklar, keine Verletzten
Polizeipräsidium Niederbayern
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Brand in Recyclinghof in Eggenfelden verursacht Millionenschaden: Ursache unklar, keine Verletzten

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Heute, am 30. April 2026, brach am Mittag ein Brand auf einem Recyclinghof aus.

Brand einer Papierpresse

Gegen 12:45 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle die Meldung über den Brand einer Papierpresse. Das Feuer breitete sich rasch aus und erfasste auch die Halle, in der die Maschine stand. Dies führte zu einer erheblichen Rauchentwicklung.

Intensiver Einsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen bis in die Nachmittagsstunden mit einem umfangreichen Löscheinsatz. Zusätzlich laufen aktuell Lüftungs- und Aufräumarbeiten. Glücklicherweise bestand laut derzeitigem Wissensstand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Personen.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen im niedrigen siebenstelligen Eurobereich verortet. Die genaue Ursache des Brandes ist bislang ungeklärt. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen, um die Brandursache zu klären.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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