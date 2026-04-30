Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall auf B19 nahe Fischen im Allgäu

FISCHEN i. ALLGÄU. Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der B19 in Fahrtrichtung Oberstdorf ein schwerer Verkehrsunfall. In Höhe von Langenwang geriet ein 63-jähriger deutscher Pkw-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto.

Familie auf Urlaubsreise betroffen

Im entgegenkommenden Fahrzeug befand sich eine niederländische Familie, die für ihren Urlaub in der Region unterwegs war. Bei dem Unfall wurden insgesamt fünf Personen verletzt, darunter eine schwer. Alle Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Hoher Sachschaden und Ermittlungen

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Der Grund, warum der 63-jährige Fahrer in den Gegenverkehr geriet, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.