Grüne machen Merz für Trumps Truppen-Drohung verantwortlich
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Grüne machen Merz für Trumps Truppen-Drohung verantwortlich

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Verteidigungspolitikerin Sara Nanni (Grüne) hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für die Drohung von US-Präsident Donald Trump, US-Truppen aus Deutschland abzuziehen, verantwortlich gemacht.

Sara Nanni (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Diese offene Drohung von Trump hätte vermieden werden können, wenn hinter den Kulissen längst Klartext gesprochen worden wäre”, sagte Nanni dem Nachrichtenportal “T-Online”. Die USA brauchten die Nato, wie die Nato die USA brauche. Es werde Zeit, dass jemand das Trump klar mache.

Nanni forderte zudem, Merz solle, statt über schwere Zeiten zu jammern, endlich die Macht, die er als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland haben könnte, im Sinne nationaler Interessen nutzen. “Das dumpfe Drohen Trumps gehört endlich klug pariert”, sagte sie.

Die Grünen-Politikerin beklagte, dass Trump seit Januar 2025 im Amt sei und die Bundesregierung immer noch keinen Plan habe, wie sie damit umgehen wolle, dass Trump politisch unzuverlässig sei. “Statt einer wirren Abwechslung von Weichspülen und hart spielen sollte die Regierung Merz endlich an einer Strategie arbeiten”, forderte sie.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Lokalpolitik

Stadt Augsburg klagt gegen Bäuerle Ambulanz

0
Die Stadt Augsburg geht juristisch gegen einen ehemaligen Dienstleister...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf St 2521: 66-Jähriger kollidiert mit Baum und wird schwer verletzt

0
Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2521 zwischen Füssen und Pfronten ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.
Newsletter

Umbruch im Zoo Augsburg: Mit Philipp Wagner startet eine neue Ära

0
Nach fast 24 Jahren an der Spitze des Zoo...
Polizeipräsidium Niederbayern

Brand in Recyclinghof in Eggenfelden verursacht Millionenschaden: Ursache unklar, keine Verletzten

0
EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Heute, am 30. April 2026, brach...