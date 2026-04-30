Blomqvist bleibt dem ESV Kaufbeuren treu

Der ESV Kaufbeuren kann weiterhin auf eine seiner prägendsten Figuren bauen: Sami Blomqvist bleibt den Jokern erhalten und will gemeinsam mit dem Team einen neuen sportlichen Anlauf nehmen. Nach einem schwierigen Jahr richtet sich der Blick nun klar nach vorne.

Beeindruckende Zahlen und große Verbundenheit

Seit Jahren gehört Sami Blomqvist zu den konstantesten Leistungsträgern im Trikot des ESVK. In bislang 441 Pflichtspielen sammelte der 35-jährige Stürmer starke 508 Scorerpunkte. Damit zählt der Deutsch-Finne zu den wichtigsten Offensivkräften der vergangenen Jahre in Kaufbeuren.

Trotz des Abstiegs geht Blomqvist den Weg in die Oberliga mit und setzt ein klares Zeichen der Loyalität. Sein Ziel ist deutlich formuliert: die Rückkehr in die DEL2.

Neustart nach schwierigem Jahr

Die vergangene Saison verlief für Blomqvist alles andere als optimal. Verletzungen und Erkrankungen warfen ihn immer wieder zurück. Dennoch ist sein Ehrgeiz ungebrochen – ein Abschied nach dem Abstieg kommt für ihn nicht infrage. Stattdessen will er noch einmal angreifen und eine Schlüsselrolle beim Neuaufbau übernehmen.

Vertrauen der Vereinsführung

Auch die Verantwortlichen setzen weiterhin auf den erfahrenen Angreifer. Geschäftsführer Tobias Peukert betont die Bedeutung der Vertragsverlängerung und die Abstimmung mit dem neuen Trainerteam: „Wir haben die Entscheidung mit unserem neuen Trainer Sebastian Buchwieser abgestimmt und freuen uns, dass Sami eine weitere Saison das ESVK-Trikot trägt. Wir sind überzeugt, dass Sami nach einer durchaus durchwachsenen letzten DEL2-Spielzeit, bei der er mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen hatte, jetzt in der Oberliga auch wieder ein absoluter Leistungsträger für uns sein kann.“

Klare Worte des Routiniers

Auch Blomqvist selbst macht deutlich, wie eng seine Verbindung zum Verein und zur Region ist:

„Der ESVK und die Stadt Kaufbeuren sind mein Zuhause. Daher möchte ich ein Teil der Zukunft des ESVK sein und dem Team dabei helfen, Wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer und wir sehen uns in der nächsten Saison.“

Fokus auf den Wiederaufstieg

Mit der Erfahrung und Qualität von Sami Blomqvist wollen die Joker in der Oberliga eine schlagkräftige Mannschaft formen. Der Routinier soll dabei nicht nur sportlich vorangehen, sondern auch als Führungsspieler den Weg zurück in die DEL2 mitgestalten.