Brand in Gemeinschaftsunterkunft in Postau: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden
Polizeipräsidium Niederbayern
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Brand in Gemeinschaftsunterkunft in Postau: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Abend des 30. April 2026 ereignete sich ein schweres Feuer in einer Gemeinschaftsunterkunft in Postau im Landkreis Landshut. Die Feuerwehr erhielt gegen 18:40 Uhr die Meldung über den Brand. Bei ihrem Eintreffen stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Bewohner in Sicherheit

Glücklicherweise konnten alle Bewohner die Unterkunft rechtzeitig verlassen. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die genaue Ursache für den Ausbruch des Feuers ist noch unklar. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären.

Feuerwehren im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um die Löscharbeiten durchzuführen und die Brandstelle abzusichern. Der Sachschaden wird momentan auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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