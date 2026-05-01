Marcus Marsall bleibt den Lindau Islanders erhalten

Am Bodensee setzen die Verantwortlichen weiterhin auf Erfahrung: Stürmer Marcus Marsall hat seinen Vertrag bei den EV Lindau Islanders verlängert und wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Inselstädter tragen.

Die Freude über die Verlängerung ist groß, denn Marsall gilt als echter Teamplayer. Vor allem seine mannschaftsdienliche Spielweise machte ihn für den Club unverzichtbar. In seinen ersten beiden Jahren in Lindau überzeugte der 36-Jährige mit starken Leistungen: In 109 Einsätzen sammelte er 95 Scorerpunkte.

Neben seiner Leistung auf dem Eis wird auch seine Persönlichkeit geschätzt. Innerhalb der Mannschaft wie auch bei den Fans genießt der Offensivspieler hohes Ansehen. Bereits in der vergangenen Saison übernahm er Verantwortung als Assistant-Kapitän – eine Rolle, die er auch künftig ausfüllen soll.

Führung für die nächste Generation

Auch in der kommenden Spielzeit wird Marsall eine wichtige Rolle im Gefüge der Islanders einnehmen. Gemeinsam mit anderen Routiniers soll er die Entwicklung der jüngeren Spieler vorantreiben und dem Team Stabilität geben.

Stationen einer langen Karriere

Seine Eishockeylaufbahn begann Marsall in seiner Heimatstadt Nürnberg beim EHC 80 Nürnberg. Über den Nachwuchs des EV Landshut schaffte er früh den Sprung in den Profibereich und sammelte erste Einsätze bei den Landshut Cannibals in der DEL2.

Es folgten mehrere prägende Stationen: Bei den Starbulls Rosenheim etablierte er sich über Jahre hinweg in der zweithöchsten Spielklasse. Anschließend spielte er in Bayreuth, wo ihm unter anderem der Aufstieg in die DEL2 gelang.

Erfolgreiche Jahre und Rückkehr in den Süden

Besonders erfolgreich verlief seine Zeit beim Herner EV, wo er zwischen 2017 und 2022 mit herausragenden 339 Scorerpunkten in 236 Spielen glänzte. Danach kehrte der gebürtige Franke in den Süden zurück und lief zwei Jahre für die Indians in Memmingen auf.

Seit dem Sommer 2024 steht Marsall nun bei den Lindau Islanders unter Vertrag – und wird dort auch weiterhin eine zentrale Rolle einnehmen.