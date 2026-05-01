Vorsätzliche Brandstiftung auf Gösselthaler Schrottplatz verursacht geringen Sachschaden
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
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Vorsätzliche Brandstiftung auf Gösselthaler Schrottplatz verursacht geringen Sachschaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am gestrigen Donnerstag kam es zu einem Brand auf einem Schrottplatz in Beilngries im Landkreis Eichstätt, bei dem zum Glück nur ein geringer Sachschaden entstand. Die Kriminalpolizei vermutet vorsätzliche Brandstiftung.

Zeugen entdecken Feuer und handeln schnell

Gegen 16:45 Uhr bemerkten Zeugen einen brennenden Holzblock auf dem Gelände im Beilngrieser Ortsteil Gösselthal. Geistesgegenwärtig löschten sie den Brand eigenhändig.

Feuerwehr im Einsatz

Kurze Zeit später bemerkten die Zeugen erneut starke Rauchentwicklung und alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Flächenbrand schnell unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Ermittlungen laufen

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht dabei auch mögliche Zusammenhänge mit ähnlichen Vorfällen in der jüngeren Vergangenheit.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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