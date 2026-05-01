Tatverdächtiger nach Messerangriff in Ingolstadt festgenommen

Wie berichtet, wurde am 21. April 2026 ein durch Stiche schwer verletzter Mann in der Nähe des Ingolstädter Nordbahnhofes gefunden. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt führten zur Festnahme eines 19-jährigen afghanischen Staatsbürgers.

19-Jähriger in Ingolstadt festgenommen

Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch in der Wohnung eines Bekannten in Ingolstadt angetroffen und festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt beantragte eine Vorführung vor einem Richter, der Untersuchungshaft anordnete. Der 19-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen laufen weiter

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft in Ingolstadt setzen ihre Untersuchungen fort, um den Fall vollständig aufzuklären. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei zu melden.

Ursprungsmeldung:

Am gestrigen Abend wurde ein schwer verletzter Mann in Ingolstadt aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Gegen 23:45 Uhr wurden die Rettungskräfte darüber informiert, dass sich nahe des Ingolstädter Nordbahnhofes eine verletzte Person befinden würde. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 23-jähriger Mann offenbar durch mehrere Stiche verletzt worden war.

Nach medizinischer Erstversorgung und einer noch in der Nacht durchgeführten Notoperation ist der afghanische Staatsbürger mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch in der Nacht umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die eigentliche Tat im Bereich des Hindenburgparks stattgefunden haben dürfte und das Opfer im Anschluss am Nordbahnhof abgelegt wurde.

Die Ermittler bitten eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen im Bereich zwischen zentralem Omnibusbahnhof, Hindenburgpark und Nordbahnhof unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.