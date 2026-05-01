Großübung der Bayerischen Polizei in Ingolstadt: Verkehrsbehinderungen und Lärmbelästigungen erwartet

In der Zeit vom Montag, den 04. Mai 2026, bis Donnerstag, den 07. Mai 2026, führt die Bayerische Bereitschaftspolizei in Ingolstadt groß angelegte Einsatzübungen durch. Ziel der Übungen ist es, unterschiedliche Szenarien zu trainieren, die sich bei Großereignissen oder Sportveranstaltungen ergeben könnten. Im Fokus steht dabei unter anderem die Vorbereitung auf polizeiliche Maßnahmen bei Fußballspielen.

Einsatz von über 500 Polizeikräften

Insgesamt werden mehr als 500 Polizistinnen und Polizisten sowohl in Uniform als auch in ziviler Kleidung im Einsatz sein. Unterstützt werden sie von einem umfangreichen Führungsstab und einem speziell bereitgestellten Fuhrpark. Zu den Hauptschauplätzen der Übung zählen der Theatervorplatz, das Gebiet von der Saturn Arena über die Peisserstraße bis zum Audi Sportpark sowie ausgewählte Bereiche des Stadtteils Kothau.

Verkehrsbehinderungen und weitere Auswirkungen

Anwohner und Besucher müssen mit Verkehrs- und Lärmbeeinträchtigungen rechnen. Zudem kann es während der Übung zu Vorführungen mit pyrotechnischen Gegenständen und dem Zünden von Rauchbomben kommen.

Regelmäßige Übungen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft

Diese Übungen werden von der Bayerischen Bereitschaftspolizei jährlich an verschiedenen Orten in Bayern durchgeführt, um eine hohe Professionalität und Einsatzbereitschaft der Polizeikräfte zu gewährleisten.