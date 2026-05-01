Arbeiter bei Photovoltaik-Installation in Reichertshofen schwer verunglückt

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen in Reichertshofen, Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm. Bei der Installation einer Photovoltaik-Anlage stürzte ein Arbeiter etwa acht Meter in die Tiefe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursachen des Unfalls zu klären.

Sturz bei Arbeiten am Dach

Gegen 10:30 Uhr war der nigerianische Mitarbeiter einer Firma mit Arbeiten am Dach eines Einfamilienhauses in der Schubertstraße beschäftigt. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte er von einem Gerüst auf den gepflasterten Hof darunter.

Lebensgefährliche Verletzungen

Der 31-jährige Arbeiter erlitt dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er medizinisch versorgt wird.

Ermittlungen durch Kriminalpolizei Ingolstadt

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat in Zusammenarbeit mit der zuständigen Berufsgenossenschaft die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu untersuchen.