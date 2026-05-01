Mann stirbt bei Betriebsunfall auf A9-Baustelle bei Bad Berneck: Lkw-Fahrer erleidet Schock, Ermittlungen laufen
Polizeipräsidium Oberfranken
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Mann stirbt bei Betriebsunfall auf A9-Baustelle bei Bad Berneck: Lkw-Fahrer erleidet Schock, Ermittlungen laufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

BAD BERNECK, LKR. BAYREUTH. Ein tragischer Betriebsunfall hat sich am Donnerstag auf der Baustelle der A 9 bei Bad Berneck ereignet, bei dem ein Mann ums Leben gekommen ist. Die Kriminalpolizei Bayreuth untersucht den Hergang.

Lkw übersieht Vermesser auf Baustelle

Laut ersten Informationen der Polizei hat ein 26-jähriger Lkw-Fahrer beim Rückwärtsfahren auf der abgesperrten Autobahnbaustelle einen dort tätigen Vermesser übersehen. Der Lkw, der im Zulassungsbereich Hof registriert ist, erfasste den 61-jährigen Mann, der derzeit Vermessungsarbeiten durchführte. Der Mann aus dem Landkreis Kleve in Nordrhein-Westfalen erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, trotz sofortiger Hilfe durch einen Rettungshubschrauber. Der Fahrer des Lkws aus dem Landkreis Hof erlitt einen Schock, und es wurden vor Ort Maßnahmen zur psychosozialen Betreuung durch den Rettungsdienst eingeleitet.

Ermittlungen und Unfallrekonstruktion

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei Bayreuth die Ermittlungen aufgenommen. Zur genauen Klärung des Unfallablaufs wurde ein Gutachter von der Staatsanwaltschaft Bayreuth hinzugezogen. Vor Ort waren ebenfalls Verantwortliche der Gewerbeaufsicht und der Berufsgenossenschaft, um die Situation zu bewerten. Der Verkehrsfluss auf der A 9 blieb durch die Einsatzmaßnahmen unbeeinträchtigt.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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