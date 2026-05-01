Wohnhausbrand in Marktschorgast verursacht 100.000 Euro Schaden, Bewohnerin unverletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es in Marktschorgast, einem Ort im Landkreis Kulmbach, zu einem Brand an der Außenseite eines Einfamilienhauses. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch ungeklärt. Die Südseite des Hauses, einschließlich des Balkons und der Fensterfassade, wurde von den Flammen erfasst.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Dank des schnellen Eingreifens der herbeigerufenen Feuerwehren konnte der Brand erfolgreich bekämpft werden. Eine 68-jährige Bewohnerin des Hauses konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb glücklicherweise unverletzt.

Polizei schätzt Sachschaden auf 100.000 Euro

Der vorläufige Sachschaden wird von der Polizei auf 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und arbeitet daran, die genaue Brandursache zu klären.