Wohnhausbrand in Marktschorgast verursacht 100.000 Euro Schaden, Bewohnerin unverletzt
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wohnhausbrand in Marktschorgast verursacht 100.000 Euro Schaden, Bewohnerin unverletzt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagnachmittag kam es in Marktschorgast, einem Ort im Landkreis Kulmbach, zu einem Brand an der Außenseite eines Einfamilienhauses. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch ungeklärt. Die Südseite des Hauses, einschließlich des Balkons und der Fensterfassade, wurde von den Flammen erfasst.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Dank des schnellen Eingreifens der herbeigerufenen Feuerwehren konnte der Brand erfolgreich bekämpft werden. Eine 68-jährige Bewohnerin des Hauses konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb glücklicherweise unverletzt.

Polizei schätzt Sachschaden auf 100.000 Euro

Der vorläufige Sachschaden wird von der Polizei auf 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und arbeitet daran, die genaue Brandursache zu klären.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Lokalpolitik

Stadt Augsburg klagt gegen Bäuerle Ambulanz

0
Die Stadt Augsburg geht juristisch gegen einen ehemaligen Dienstleister...
Politik & Wirtschaft

Tankstellenpreise fallen deutlich

0
Die Tankstellenpreise in Deutschland sind zum 1. Mai deutlich gefallen - aber vorerst wie befürchtet nicht im Umfang des gesamten sogenannten "Tankrabatts".
Zoo Augsburg

Umbruch im Zoo Augsburg: Mit Philipp Wagner startet eine neue Ära

0
Nach fast 24 Jahren an der Spitze des Zoo...
News

Polizeibericht Augsburg vom 30.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute