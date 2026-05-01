Senior bei Trickdiebstahl in München um zehntausend Euro bestohlen

Am Mittwoch, dem 29. April 2026, ließ ein über 80-jähriger Münchner eine ihm unbekannte Frau in sein Mehrfamilienhaus in Untergiesing. Er glaubte, sie sei eine neue Mieterin. Die Frau folgte ihm bis zur Wohnungstür und bat um Zettel und Stift für eine Nachricht. Während der Senior diese holte, blieb sie unbeaufsichtigt im Flur und schaltete das Licht aus. Anschließend schrieben beide in der Küche die Nachricht, wobei der Mann den Flur nicht im Blick hatte. Nach etwa zehn Minuten verließ die Frau die Wohnung.

Diebstahl von Bargeld und Schmuck

Eine Stunde später stellte der Senior fest, dass Bargeld und Schmuck im Wert von über zehntausend Euro fehlten, und rief die Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein zweiter Täter die Wohnung betrat und die Gegenstände stahl. Die Münchner Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch, und das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: weiblich, ca. 170-175 cm groß, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, gebrochenes Deutsch mit italienischem Akzent, graue Kleidung. Zeugen, die am 29.04.2026 im Bereich der Hermine-Bland-Straße, Harthauser Straße und Gabriel-Max-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, unter Tel. 089 2910-0 in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Polizei warnt ältere Menschen davor, unbekannte Personen in die Wohnung zu lassen. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit. Bei Zweifeln den Polizeinotruf 110 wählen.