Grüne rufen zur Bekämpfung von Antisemitismus auf
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Grüne rufen zur Bekämpfung von Antisemitismus auf

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Konstantin von Notz fordert mehr Entschlossenheit im Kampf gegen Antisemitismus.

Konstantin von Notz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Es ist absolut inakzeptabel und ekelhaft, dass es immer mehr Angriffe und Hass gegen jüdische Menschen und jüdisches Leben in Deutschland gibt”, sagte er der “Rheinischen Post” (Samstagausgabe) mit Blick auf eine aktuelle Umfrage des Zentralrats der Juden, wonach mehr als zwei Drittel der jüdischen Gemeinden Deutschland seit dem Angriff der Hamas auf Israel als unsicherer wahrnehmen.

Die deutsche Gesellschaft habe die Pflicht, den Judenhass in unserem Land überall und jederzeit mit allen rechtsstaatlichen Mitteln unnachgiebig zu bekämpfen, so von Notz. Der Grünen-Politiker sagte, diejenigen, die meinten, der Hass und die Angriffe auf jüdische Menschen seien in irgendeiner Form durch das Agieren der Netanjahu-Regierung legitimiert, befänden sich auf einem furchtbaren Irrweg und dokumentierten offene Menschenfeindlichkeit.

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