Friedlicher Verlauf trotz Zwischenfälle bei Veranstaltungen in Nürnberg mit 35.000 Teilnehmern

NÜRNBERG – Am Freitag, den 1. Mai 2026, überwachte die Polizei Mittelfranken drei große Versammlungen und Veranstaltungen in Nürnberg mit rund 35.000 Teilnehmern. Insgesamt verliefen die Ereignisse größtenteils friedlich, so das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Motorrad-Saisoneröffnung in der Münchener Straße

Bereits ab 08:00 Uhr versammelten sich zahlreiche Motorradfahrer und Interessierte zur traditionellen Eröffnung der Motorradsaison in der Münchener Straße. Die Verkehrspolizei Nürnberg sperrte, unterstützt vom Ansbacher Einsatzzug, die Straße von der Kreuzung Karl-Schönleben-Straße bis zur BAB 73. Am Mittag zogen die Motorradfahrer in kleinen Gruppen zu ihren Zieldestinationen weiter. Die maximale Teilnehmerzahl erreichte etwa 25.000 Personen, bemerkenswerte Vorfälle blieben jedoch aus. Die Straßensperrung wurde am frühen Nachmittag aufgehoben.

Kundgebung und Maifest am Kornmarkt

Um 10:00 Uhr begann am Kornmarkt eine Kundgebung mit nachfolgendem Maifest, an der rund 1.400 Personen teilnahmen. Auch hier wurden zwei nicht angemeldete Informationsstände aufgebaut. Der Veranstaltungsleiter des Maifestes zeigte sich damit nicht einverstanden, sodass die Polizei intervenierte. Eine Personengruppe richtete daraufhin eine Spontanversammlung am Hallplatz ein. Ein weiterer nicht genehmigter Informationsstand führte zur Entfernung einer Frau durch die Polizei. Insgesamt beteiligten sich rund 6.000 Besucher an der Veranstaltung auf dem Kornmarkt.

Aufzug und Straßenfest in Nürnberg-Gostenhof

Gegen 11:00 Uhr sammelten sich viele Teilnehmer am Petra-Kelly-Platz für eine Auftaktkundgebung, die um 12:30 Uhr begann. Der Marsch führte durch die Südstadt und Innenstadt Nürnbergs bis zu einem Straßenfest in Gostenhof. Während des Aufzugs wurden an mehreren Orten Pyrotechnik und Silvesterraketen gezündet. In der Färberstraße entrollten drei Personen ein Transparent vom Dach eines Gebäudes und wurden daraufhin festgenommen. Eine Flasche wurde in Richtung der Polizeikräfte geworfen und eine Frau zeigte den Hitlergruß, was ein Ermittlungsverfahren nach sich zieht. Rund 4.000 Personen nahmen an diesem Aufzug teil, welcher um 15:00 Uhr mit dem Erreichen des Straßenfestes endete.

Die mittelfränkische Polizei war mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.