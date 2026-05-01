Grüne wollen mehr Polizei an Bahnhöfen
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Grüne wollen mehr Polizei an Bahnhöfen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Grünen-Chef Felix Banaszak hat mehr Polizeipräsenz an Bahnhöfen gefordert. “Ich wünsche mir an Bahnhöfen mehr Polizei”, sagte Banaszak der “Süddeutschen Zeitung” (Samstagausgabe). Die Entscheidung von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), einen relevanten Teil der Bundespolizisten von dort abzuziehen und für null Effekt an die Grenze zu beordern, sei falsch. Sie fehlten etwa beim Schutz der Sicherheit andernorts.

Polizeiauto vor Kölner Dom und Hauptbahnhof (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Vorstoß folgt laut “Süddeutscher Zeitung” einer neuen Strategie. Die Grünen wollen demnach einem Unsicherheitsgefühl verstärkt mit eigenen Vorstößen begegnen und das Thema Sicherheit ins Zentrum der eigenen Politik rücken. In der Breite der Gesellschaft überwiege nicht das Gefühl, dass die Grünen Sicherheit auch zu ihrem Thema machten, sagte der Parteichef. “Das will ich ändern.” Damit greifen die Grünen die Union auf einem zentralen Politikfeld an.

Der Grünen-Chef warnte angesichts hybrider Angriffe Russlands wie dem Phishing-Angriff auf Signal vor wachsenden Gefahren. “Putin hat uns zum Feind erklärt”, sagte Banaszak. In Europa seien Sicherheit und Demokratie in Gefahr. Die Grünen fordern deshalb eine schnelle Geheimdienstreform und mehr Befugnisse für die Dienste. “BND und Verfassungsschutz verdienen eine bessere Ausrüstung – technisch, finanziell, personell. Wir haben keine Zeit zu verlieren”, mahnte Banaszak. “Wenn Dobrindt nicht nur Migrations-, sondern Vollzeit-Bundesinnenminister wäre, würde er das schnell angehen.”

Er selbst nehme die Warnungen vor Abhörattacken sehr ernst, sagte Banaszak. “Bei manchen Gesprächen bleibt das Handy inzwischen im Nebenraum.”

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Lokalpolitik

Stadt Augsburg klagt gegen Bäuerle Ambulanz

0
Die Stadt Augsburg geht juristisch gegen einen ehemaligen Dienstleister...
Politik & Wirtschaft

Tankstellenpreise fallen deutlich

0
Die Tankstellenpreise in Deutschland sind zum 1. Mai deutlich gefallen - aber vorerst wie befürchtet nicht im Umfang des gesamten sogenannten "Tankrabatts".
Zoo Augsburg

Umbruch im Zoo Augsburg: Mit Philipp Wagner startet eine neue Ära

0
Nach fast 24 Jahren an der Spitze des Zoo...
News

Polizeibericht Augsburg vom 30.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute