Trump erhöht Zölle für Importe von Autos und Lastwagen aus der EU
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Trump erhöht Zölle für Importe von Autos und Lastwagen aus der EU

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump will die Zölle auf Importe von Autos und Lastwagen aus der EU ab nächster Woche auf 25 Prozent erhöhen.

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich freue mich, bekannt geben zu dürfen, dass ich angesichts der Tatsache, dass die Europäische Union unser vollständig vereinbartes Handelsabkommen nicht einhält, nächste Woche die Zölle für in die Vereinigten Staaten eingeführte Pkw und Lkw aus der Europäischen Union erhöhen werde. Der Zollsatz wird auf 25 Prozent angehoben”, schrieb Trump am Freitag auf seiner persönlichen Plattform.

Er erinnerte daran, dass auf Autos aus Werken in den USA keine Zölle gelten sollten. Derzeit würden hohe Summen investiert werden, damit bald neue Produktionsstandorte in den USA eröffnen, so Trump.

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