Bundespolizei droht mit robustem Eingreifen bei Mai-Krawallen

Die Bundespolizei warnt mögliche Randalierer vor Krawallen anlässlich des 1. Mais und droht mit einem robusten Eingreifen.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) für den Bereich Bundespolizei, Andreas Roßkopf, sagte der “Rheinischen Post”, jedem müsse klar sein, dass bei Ausschreitungen konsequent und klar eingeschritten werde. Auch die Spezialkräfte stünden in großer Anzahl zur Verfügung.

Roßkopf ergänzte, gewalttätige Ausschreitungen würden mit harten Strafen belegt. Die Bundespolizei sei heute allein mit 500 Beamten in Berlin im Einsatz. “Die Berliner Polizei ist mit gut 5000 Kräften im Einsatz. Klar ist, bei gewalttätigen Ausschreitungen robust einzugreifen”, sagte Roßkopf.