Schalke ist zurück in der Bundesliga
Sport
1 Min.Lesezeit

Schalke ist zurück in der Bundesliga

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der FC Schalke 04 ist in der kommenden Saison zurück in der 1. Fußball-Bundesliga. Nach einem 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf in der Samstagabendpartie des 32. Spieltags war den Königsblauen das Aufstiegsticket nicht mehr zu nehmen.

FC Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf am 02.05.2026, Revierfoto/ddp via dts Nachrichtenagentur

Das entscheidende Tor erzielte Kenan Karaman in der 15. Minute. Nach einem abgefälschten Zuspiel von Adil Aouchiche nahm Karaman den Ball an der Strafraumkante an und schloss ins lange Eck ab, unhaltbar für Düsseldorfs Torhüter Florian Kastenmeier.

In der ersten Halbzeit kontrollierte Schalke das Spielgeschehen weitgehend. Die Gäste aus Düsseldorf fanden nur schwer ins Spiel und konnten die kompakte Verteidigung der Schalker kaum überwinden. Adil Aouchiche hatte zudem Pech, als er mit einem Freistoß nur den Außenpfosten traf.

In der zweiten Halbzeit versuchte Düsseldorf, den Druck zu erhöhen, doch die Schalker Defensive hielt stand. Florian Kastenmeier verhinderte mit einigen Paraden eine höhere Niederlage für die Gäste. Trotz aller Bemühungen gelang es der Fortuna nicht, die Schalker Führung zu gefährden. Die Gastgeber verteidigten ihren Vorsprung geschickt und ließen kaum Chancen zu.

Mit diesem Sieg krönte Schalke eine erfolgreiche Saison und kehrt nach zwei Jahren in der 2. Bundesliga in die höchste deutsche Spielklasse zurück. Für Düsseldorf hingegen wird der Kampf um den Klassenerhalt in den verbleibenden Spielen zur Herausforderung. Die Mannschaft von Alexander Ende muss in den letzten beiden Partien punkten, um den direkten Abstieg zu vermeiden.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Polizei & Co

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B12 bei Wildpoldsried

0
WILDPOLDSRIED – Am Samstagnachmittag, den 2. Mai 2026, hat...
FC Augsburg

Krankenbett statt Experteneinsatz: Ex-Augsburg-Profi Sascha Mölders notoperiert

0
Große Aufregung um Sascha Mölders: Der frühere Bundesliga-Stürmer musste...
Bildergalerien

Die Millionen-Euro-Spiele beginnen – Der FC Augsburg muss bei Werder Bremen ran

0
Wenn der FC Augsburg am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) beim SV Werder Bremen antreten muss, dann geht es für die Schwaben um mehr als um Punkte und Platzierungen. Es geht auch um jede Menge Geld.
FC Augsburg

Darf man träumen? Der FC Augsburg feiert wichtigen Auswärtssieg in Bremen

0
Der FC Augsburg landete im vorletzten Auswärtsspiel der Saison einen wichtigen Sieg. Bei Werder Bremen holten sich die Schwaben mit einem 3:1 drei Zähler, die in der Endabrechnung noch sehr wichtig werden könnten. Ein Traum ist noch am Leben.