17-Jähriger stirbt bei Kollision zwischen Güterzug und Leichtkraftrad in Geisenhausen
Polizeipräsidium Niederbayern

17-Jähriger stirbt bei Kollision zwischen Güterzug und Leichtkraftrad in Geisenhausen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

GEISENHAUSEN, LKR. LANDSHUT. Am Montagabend, den 04.05.2026, ereignete sich gegen 20.25 Uhr ein tragischer Verkehrsunfall in Höhenberg bei Geisenhausen. Dabei kollidierte ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Güterzug.

Inhalte im Überblick

Schwerverletzter Fahrer und tödlicher Unfall: Junge Beifahrer verstorben

Der Zusammenstoß forderte tragischerweise das Leben eines 17-jährigen Beifahrers, der sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Leichtkraftrad befand. Der Fahrzeuglenker erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo er sich weiterhin in stationärer Behandlung befindet.

Unfallursache noch unklar: Polizei ermittelt intensiv

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden derzeit intensiv von der Polizeiinspektion Vilsbiburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut geführt. Die Polizeikräfte untersuchen und werten die Unfallspuren aus. Ein von der Staatsanwaltschaft Landshut beauftragter Sachverständiger erstellt ein unfallanalytisches Gutachten. Momentan sind die genauen Ursachen und Hintergründe des Unfalls unklar. Hinweise, dass es sich um eine Mutprobe gehandelt haben könnte, gibt es nach aktuellem Stand nicht.

Appell der Polizei: Verzicht auf Spekulationen

Die Polizeiinspektion Vilsbiburg appelliert an die Öffentlichkeit, Rücksicht auf die Beteiligten zu nehmen und keine unbestätigten Meldungen zu verbreiten. Es wird darum gebeten, sich nicht an Spekulationen, insbesondere in sozialen Medien, zu beteiligen und sich ausschließlich über die verifizierten Kanäle der Polizei zu informieren, da diese Informationen geprüft sind.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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