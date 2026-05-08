Einfamilienhaus in Saldenburg abgebrannt: Eine Person tot, Sachschaden im sechsstelligen Bereich
Polizeipräsidium Niederbayern

Einfamilienhaus in Saldenburg abgebrannt: Eine Person tot, Sachschaden im sechsstelligen Bereich

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am Donnerstag, den 7. Mai 2026, kam es in Saldenburg, im Landkreis Freyung-Grafenau, zu einem tragischen Brand in einem Einfamilienhaus. Bei dem Vorfall erlitt eine Person tödliche Verletzungen.

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Zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis in die Mittagsstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt, da das Feuer immer wieder neu aufflammte. Um den Brand vollständig zu löschen, mussten die Hauswände mit einem Bagger niedergerissen werden.

Erheblicher Sachschaden und ungeklärte Ursache

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades des Gebäudes konnte keine eindeutige Brandursache festgestellt werden. Es gibt jedoch keine Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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