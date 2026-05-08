58-jährige Daniela Artmann aus Geretsried vermisst: Polizei bittet um Hinweise

In Geretsried wird die 58-jährige Daniela Artmann seit dem 17. April 2026 vermisst. Die Polizei ermittelt aktuell und ruft die Bevölkerung um Mithilfe auf.

Letzter Aufenthaltsort und mögliche Hinweise

Frau Artmann wurde zuletzt in ihrer Wohnortgemeinde Geretsried gesehen. Es gibt Anzeichen dafür, dass sie sich im Großraum München aufhalten könnte. Da sie auf eine Gehhilfe angewiesen ist, könnte sie möglicherweise einen Rollator bei sich haben. Zu ihrer aktuellen Kleidung liegen keine Informationen vor.

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Die Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit: Wer hat Daniela Artmann nach dem 17. April 2026 gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Jeder Hinweis, der zur Aufklärung dieses Vermisstenfalls führen könnte, wird erbeten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Geretsried unter der Telefonnummer 08171/9351-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.