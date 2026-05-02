Großbrand in Waging am See: Stallgebäude zerstört, hoher Sachschaden, Ermittlungen laufen
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
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Großbrand in Waging am See: Stallgebäude zerstört, hoher Sachschaden, Ermittlungen laufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein verheerender Brand ereignete sich am Freitagabend, dem 1. Mai 2026, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Tettelham, Waging am See im Landkreis Traunstein. Dabei brannte ein Stallgebäude komplett nieder, wodurch etliche Ponys ums Leben kamen. Eine benachbarte Scheune erlitt ebenfalls erhebliche Schäden. Glücklicherweise wurden keine Menschen verletzt, doch der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Kriminalpolizei Traunstein führt die Ermittlungen zur Brandursache.

Großbrand in Waging am See fordert zahlreiche Helfer

Am späten Abend des 1. Mai 2026 wurde die Polizei gegen 22:00 Uhr von der Integrierten Leitstelle (ILS) über einen ausgebrochenen Großbrand in Tettelham, einem Ortsteil von Waging am See, informiert. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden, darunter Otting, Taching am See, Pierling, Traunreut, Traunstein, Wonneberg und Kammer, eilten mit 40 Fahrzeugen zur Einsatzstelle, um das Feuer zu bekämpfen. Beim Eintreffen der Helfer stand das Stallgebäude bereits in Vollbrand, und die Flammen griffen auf die benachbarte Scheune über.

Rettungsdienste und Polizei im Einsatz

Der Rettungsdienst war mit einem Einsatzleiter, einem Notarzt und zwei Rettungsfahrzeugen vor Ort, während die Polizei Traunreut mit mehreren Streifenwagen im Einsatz war. Trotz des dramatischen Szenarios kamen keine Menschen zu Schaden. Dennoch brannte das Stallgebäude vollständig nieder, und alle 10 darin befindlichen Ponys kamen vermutlich ums Leben. Die angrenzende Scheune, die Fahrzeuge und Gerätschaften beherbergte, wurde ebenfalls stark beschädigt.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die ersten polizeilichen Maßnahmen wurden von der Polizeistation Traunreut durchgeführt. Anschließend übernahm der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen, die unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein vom Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Traunstein weitergeführt werden. Aktuell stehen die Untersuchungen zur Brandursache noch am Anfang, und es können derzeit keine konkreten Aussagen dazu gemacht werden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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