Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf dem Frankenschnellweg in Nürnberg
Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf dem Frankenschnellweg in Nürnberg

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Dienstag, dem 5. Mai 2026, kam es auf dem Frankenschnellweg in Nürnberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

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Unfall am Frankenschnellweg

Der 31-jährige Fahrer des Pkw war gegen 06:15 Uhr in Richtung Fürth unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Nürnberg-Südring/Schweinau/Gibitzenhof wurde er von einem Lkw überholt, der ihn beim Spurwechsel touchierte. Der Autofahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Lkw-Fahrer flüchtet vom Unfallort

Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt ohne Halt in Richtung Fürth fort. Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Lkw um einen weißen Tanklastwagen mit roter Aufschrift.

Ermittlungen und Zeugenaufruf der Verkehrspolizei

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Informationen zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/6583-1530 zu melden.

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Erstellt durch: Alexander Greil

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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