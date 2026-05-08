38-Jähriger entwendet Transporter in Nürnberg und verursacht Unfälle – Festnahme im Park

Ein 38-jähriger Mann sorgte am Donnerstag, den 7. Mai 2026, in Nürnberg für Aufsehen, als er einen kurzzeitig abgestellten Kleintransporter stahl und mehrere Unfälle verursachte. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen am gleichen Tag festnehmen.

Kleintransporter-Diebstahl führt zu Unfällen

Der bulgarische Staatsbürger nutzte einen unbeobachteten Moment, um einen Kleintransporter mit laufendem Motor in der Parkstraße zu entwenden. Während seiner Flucht verursachte er mehrere Kollisionen mit geparkten Fahrzeugen, die einen Sachschaden von etwa 12.000 Euro hinterließen.

Schnelle Festnahme im Marienbergpark

Polizeibeamte entdeckten das verlassene Fahrzeug später in der Mittelstraße. Die sofort eingeleitete Fahndung führte die Beamten zum Marienbergpark, wo sie den Tatverdächtigen vorläufig festnahmen. Während der Festnahme setzte sich der Mann zur Wehr, dennoch blieben die Beamten unverletzt.

Weitere Ermittlungen laufen

Ermittlungen ergaben, dass der 38-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und somit auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis belangt wird. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag wegen Diebstahls eines Kraftfahrzeugs. Der Tatverdächtige soll im Laufe des Freitags dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen liegen beim Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.