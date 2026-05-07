Armin Backert wird neuer Leiter der Polizeiinspektion Höchstadt nach Sabine Röhrers Ruhestand

Höchstadt an der Aisch erlebte einen bedeutenden Führungswechsel bei der Polizeiinspektion der Region. Mit Wirkung zum 1. Juni 2026 übernimmt Polizeihauptkommissar Armin Backert die Leitung der Dienststelle im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Er folgt auf Erste Polizeihauptkommissarin Sabine Röhrer, die nach sieben Jahren als Leiterin und fast 40 Jahren im Dienst der Bayerischen Polizei in den Ruhestand tritt.

Wechsel der Führung: Sabine Röhrer verabschiedet sich

Sabine Röhrer begann ihre Karriere 1987 als Kriminalpolizistin und erhielt ihre erste Anstellung nach der Ausbildung 1989 bei der Kriminalpolizei in Nürnberg. Nach ihrem Aufstieg in den gehobenen Dienst kehrte sie über Jahre ins Kriminalfachdezernat 4 in Nürnberg zurück. Ab 2010 wechselte sie zur Kriminalpolizei Erlangen, wo sie als stellvertretende Leiterin des Fachkommissariats 2 tätig war. Seit 2018 war sie stellvertretende Dienststellenleiterin in Herzogenaurach und übernahm 2019 die Leitung der Dienststelle in Höchstadt an der Aisch.

Polizeipräsident Gernot Rochholz lobte in seiner Abschiedsrede ihre Verdienste. Unter ihrer Leitung behielt die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch eine konstante Sicherheitslage bei. Er hob ihre Führungsstärke und ihr Engagement für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervor. Zum Abschluss seiner Rede wünschte Rochholz Röhrer einen erfüllten Ruhestand, Erfolg bei ihrem Herzensprojekt in einem Kinderheim in Südafrika und würdigte nochmals ihre langjährige Arbeit.

Bei der Veranstaltung in der Fortuna-Kulturfabrik waren neben dem Polizeipräsidenten auch der Erste Bürgermeister Alexander Schulz, Landrat Alexander Tritthart und weitere Vertreter aus Kommunen, Justiz und der Blaulichtfamilie anwesend. Landrat Tritthart lobte die Zusammenarbeit mit Sabine Röhrer in seinem Grußwort.

Neuer Leiter mit vertrauter Verbindung: Armin Backert übernimmt

Armin Backert, der bereits als stellvertretender Leiter tätig war, tritt nun die Nachfolge an. Seit 2003 im Polizeidienst, begann Backert seine Laufbahn im Streifendienst in Herzogenaurach. Nach seinem Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg, das er 2013 als Jahrgangsbester abschloss, war er in verschiedenen Funktionen innerhalb des Polizeipräsidiums Mittelfranken tätig. Seine Stationen umfassten die Polizeiinspektionen Erlangen-Stadt, Feuchtwangen, Lauf an der Pegnitz und Neustadt an der Aisch.

Polizeipräsident Rochholz ist überzeugt, mit Armin Backert die ideale Besetzung für die Dienststellenleitung gefunden zu haben. Backert habe bereits seine Führungsqualitäten und sein umfangreiches Fachwissen unter Beweis gestellt. Eine besondere persönliche Verbindung zur Dienststelle in Höchstadt besteht für Backert ebenfalls, da schon sein Vater dort in einer Führungsposition tätig war.

Erstellt durch: Michael Sebald