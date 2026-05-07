Zwei Männer verletzen Sicherheitsdienst vor Club in Augsburg

Augsburg – Am Mittwoch, den 6. Mai 2026, ereignete sich gegen 23:00 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung vor einem Club in der Halderstraße in der Augsburger Innenstadt. Dabei waren ein 34-jähriger und ein 40-jähriger Mann sowie zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter involviert. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Streit am Club-Eingang eskaliert

Der Vorfall begann mit einem Streit, als den beiden Männern der Zutritt zum Club verwehrt wurde. Der verbale Konflikt mündete in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der die Männer auf die Sicherheitskräfte losgingen. Die beiden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurden dabei leicht verletzt.

Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung

Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 34-Jährigen und den 40-Jährigen wegen Körperverletzung eingeleitet. Beide Beschuldigten sind deutsche Staatsbürger.