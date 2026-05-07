Kind bei Fenstersturz in Nymphenburg tödlich verletzt

Ein tragischer Unfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag im Münchner Stadtteil Nymphenburg: Ein dreijähriges Kind stürzte aus einem Fenster im vierten Obergeschoss und erlag wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Am Tatort befanden sich auch die Angehörigen des Kindes.

Polizeiermittlungen am Unfallort

Die Polizei traf nach dem Notruf schnell am Ort des Geschehens ein. Dort stellte sie fest, dass die Wohnungstür geschlossen war, während Schreie eines Kleinkindes aus der Wohnung zu hören waren. Nach dem Aufbrechen der Tür entdeckten die Beamten ein weiteres, mehrere Monate altes Kind, das den Nachbarn zur Betreuung übergeben wurde.

Fortlaufende Ermittlungen zur Unfallursache

Die Münchner Kriminalpolizei führte vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die genauen Umstände des Sturzes sind noch ungeklärt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Ablaufs übernimmt das Kommissariat 12. Ein Kriseninterventionsteam kümmert sich um die psychologische Betreuung der Eltern.