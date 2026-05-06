Raubdelikt in Unterschleißheim: Täter flüchten nach Überfall mit Messer

Raubüberfall in Unterschleißheim: Unbekannte Täter auf der Flucht

In der Nacht zum Freitag, den 01. Mai 2026, kam es in Unterschleißheim, Lohhof, zu einem Raubüberfall. Ein 40-jähriger Mann mit Wohnsitz im Landkreis München wurde gegen 00:15 Uhr in der Nähe des Friedhofs an der Nelkenstraße von zwei bislang unbekannten Tätern bedroht. Unter Vorhalt eines Messers forderten die Täter Bargeld, das Opfer übergab aus Angst einen dreistelligen Betrag.

Beschreibung der Täter und Zeugenaufruf

Nach der Tat flohen die Täter in Richtung Nelkenstraße und sind seither in unbekannte Richtung verschwunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen zu den Tätern, die wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Männlich, 20-30 Jahre, ca. 180 cm groß, schlank, arabisches Erscheinungsbild, dunkle Jacke und Hose, weiße Schuhe, Gesicht von Schlauchschal verdeckt.

Männlich, 20-30 Jahre, ca. 180 cm groß, schlank, arabisches Erscheinungsbild, dunkle Jacke und Hose, weiße Schuhe, Gesicht von Schlauchschal verdeckt. Täter 2: Männlich, 20-30 Jahre, ca. 180 cm groß, schlank, arabisches Erscheinungsbild, dunkle Jacke und Hose, Gesicht von Schlauchschal verdeckt, dunkles Basecap.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Nelkenstraße, der Bushaltestelle „Lohhof“ oder der Mittelschule Unterschleißheim relevante Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, unter Tel. 089 2910-0.

15-Jähriger nach Verkehrsdelikten festgenommen: Schwabing West

Am Dienstag, den 05. Mai 2026, bemerkte eine zivile Streife der Polizeiinspektion 13 in Schwabing ein Kleinkraftrad mit zwei Männern, die ohne Helm unterwegs waren. Der 15-jährige Fahrer versuchte einer geplanten Verkehrskontrolle zu entkommen, indem er auf den Gehweg auswich, stürzte jedoch in der Parzivalstraße. Während der Sozius flüchten konnte, wurde der Fahrer überwältigt.

Festnahme und weitere Ermittlungen

Bei seiner Festnahme setzte sich der junge Mann massiv zur Wehr, was zu leichten Verletzungen zweier Beamter führte. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Kleinkraftrad sowie das Kennzeichen waren zuvor gestohlen worden. Gegen den 15-jährigen Tunesier werden nun Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl, illegalem Kfz-Rennen und Widerstand erhoben. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 54 übernommen.

Seniorin in Waldperlach schwer verletzt

Eine 79-jährige Münchnerin wurde am Dienstag, den 05. Mai 2026, um 10:10 Uhr auf der Eulenspiegelstraße schwer verletzt, nachdem sie bei einem Ausweichmanöver auf den Gehweg stürzte. Der Vorfall ereignete sich, als die Frau einem entgegenkommenden Lkw ausweichen wollte. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden, am Fahrrad entstand kein Schaden. Die Verkehrspolizei München führt die Ermittlungen.

Schockanruf in Harlaching: Organisierter Callcenterbetrug

Am selben Tag gegen 19 Uhr wurde eine über 70-jährige Münchnerin Opfer eines Betruges durch falsche Polizeibeamte. Diese behaupteten, ihre Tochter sei in einen schweren Unfall verwickelt, was die Seniorin dazu brachte, einen hohen Geldbetrag in Form von Goldbarren und Münzen an einen Abholer zu übergeben.

Beschreibung des Abholers und Zeugenaufruf

Der Abholer wird als ca. 30-jähriger Mann mit schlanker Statur und kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er trug Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Die Polizei bittet um Hinweise von Personen, die in den Bereichen Mangfallplatz, Eschenstraße, Am Rosengarten oder Rotbuchenstraße Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 089 2910-0.