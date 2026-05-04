Mann nach schwerer Brandstiftung in Pasing festgenommen

Am Sonntag, den 3. Mai 2026, kam es in München zu mehreren schweren Unfällen und Delikten. Eine Fahrradfahrerin und ein Fahrradfahrer erlitten bei Stürzen schwere Kopfverletzungen, ein Mann wurde im U-Bahntunnel schwer verletzt, und es kam zu Festnahmen wegen sexueller Belästigung, sexuellen Missbrauchs und schwerer Brandstiftung.

Schwere Fahrradunfälle in München

Gegen 13:10 Uhr stürzte eine 25-jährige Fahrradfahrerin aus dem Landkreis München auf einem Feldweg neben der Staatsstraße 2070 in Richtung Altkirchen. Sie zog sich schwere Kopfverletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Mountainbike wurde leicht beschädigt. Nur 15 Minuten später ereignete sich ein ähnlicher Unfall auf dem Isar-Radweg in Harlaching. Ein 45-jähriger Mann aus München stürzte und erlitt ebenfalls schwere Kopfverletzungen. Auch er wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen und keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt. Die Polizei weist darauf hin, dass das Tragen von Fahrradhelmen Kopfverletzungen verhindern oder mildern kann und rät allen Radfahrenden, Helme zu tragen.

Weitere Vorfälle in München

Am Sonntagabend betrat ein 46-jähriger Mann aus Fürstenfeldbruck unerlaubt den U-Bahntunnel am Hauptbahnhof München. Er wurde 100 Meter vor dem U-Bahnhof Karlsplatz (Stachus) von einer vorbeifahrenden U-Bahn gestreift und erlitt schwere Verletzungen. Nach dem Verlassen des Tunnels wurden Passanten auf ihn aufmerksam, und er wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Er wurde wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr angezeigt. In Allach kam es zu einer sexuellen Belästigung. Ein 27-jähriger Mann belästigte gegen 2:15 Uhr am S-Bahnhof Allach eine 18-jährige Frau. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen in der Nähe festnehmen und ein Ermittlungsverfahren einleiten.

Schwere Brandstiftung und sexueller Missbrauch

Wegen eines Streits löste ein 46-jähriger Dachauer in Pasing eine schwere Brandstiftung aus, indem er das Bett und Sofa in der Wohnung einer 44-jährigen Bekannten anzündete. Der Brand verursachte erheblichen Sachschaden, wurde jedoch rechtzeitig gelöscht, sodass es keine Verletzten gab. Der Täter wurde noch am selben Tag festgenommen. Im Freizeitbad Untergiesing zeigte sich ein 48-jähriger Mann zwei 12-jährigen Mädchen in unangemessener Weise. Er wurde wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angezeigt. Trotz alledem blieb es bei beiden Vorfällen bei einer vorübergehenden Festnahme.

Fahrradcodieraktion in München

Am Dienstag, den 5. Mai 2026, von 13:00 bis 18:00 Uhr, findet am Forum bei der Münchner Freiheit eine Fahrradcodieraktion des ADFC München und der Polizei statt. Veranstaltungsbesucher erhalten kostenlose Beratung zum Thema Fahrraddiebstahl und können ihre Fahrräder codieren lassen. Die Codierungskosten betragen bis zu 15 Euro.