Schwerer Frontalunfall auf B16 bei Kaufbeuren: Drei Schwerverletzte, Alkohol im Spiel

Am 4. Mai 2026 ereignete sich gegen 17:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Biessenhofen und Kaufbeuren.

Frontalzusammenstoß auf Gegenfahrbahn

Ein 55-jähriger ukrainischer Autofahrer geriet mit seinem Ford in Richtung Kaufbeuren auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW. Die 64-jährige Fahrerin des VW hatte keine Möglichkeit, den Zusammenprall zu verhindern. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Weitere Verletzte und Sachschaden

Der Unfallverursacher sowie sein 53 Jahre alter Beifahrer wurden ebenfalls schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Zudem wurde ein drittes Fahrzeug durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Alle beteiligten Autos waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Alkohol am Steuer und rechtliche Konsequenzen

Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Unfallverursacher verlief positiv, wobei der exakte Alkoholwert derzeit noch ermittelt wird. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde eingezogen. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen in mehreren Strafverfahren. Während der Unfallaufnahme war die B16 komplett gesperrt.