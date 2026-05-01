Schändung der türkisch-islamischen Gemeinde in Memmingen: Polizei sucht Zeugen für Attacke mit Tierblut und Schweinekopf

Am frühen Morgen des 1. Mai 2026 gegen 04:30 Uhr ereignete sich ein schockierender Vandalismusvorfall in Memmingen. Eine Marmormauer der türkisch-islamischen Gemeinde wurde zum Ziel eines Angriffs, bei dem Unbekannte mit Blut gefüllte Luftballons auf die Mauer warfen.

Schockierende Tat: Schweinekopf als Schandmal

Der Eingangsbereich der Gemeinde wurde nicht nur mit Tierblut verunstaltet, sondern auch mit einem abgetrennten Schweinekopf geschändet, der auf dem Halbmond, einem wichtigen Symbol, platziert wurde. Die Täter flohen unerkannt vom Tatort.

Ermittlungen der Polizei eingeleitet

Das Fachkommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach der Spurensicherung durch die Kriminalpolizei wurde der Eingangsbereich von der Feuerwehr und der Stadt Memmingen gereinigt.

Zeugen gesucht

Der Hintergrund der Tat ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zur Tat liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331 100-0 zu melden.