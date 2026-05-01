Schändung der türkisch-islamischen Gemeinde in Memmingen: Polizei sucht Zeugen für Attacke mit Tierblut und Schweinekopf
MemmingenPolizeipräsidium Schwaben Süd/WestPolizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Schändung der türkisch-islamischen Gemeinde in Memmingen: Polizei sucht Zeugen für Attacke mit Tierblut und Schweinekopf

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am frühen Morgen des 1. Mai 2026 gegen 04:30 Uhr ereignete sich ein schockierender Vandalismusvorfall in Memmingen. Eine Marmormauer der türkisch-islamischen Gemeinde wurde zum Ziel eines Angriffs, bei dem Unbekannte mit Blut gefüllte Luftballons auf die Mauer warfen.

Schockierende Tat: Schweinekopf als Schandmal

Der Eingangsbereich der Gemeinde wurde nicht nur mit Tierblut verunstaltet, sondern auch mit einem abgetrennten Schweinekopf geschändet, der auf dem Halbmond, einem wichtigen Symbol, platziert wurde. Die Täter flohen unerkannt vom Tatort.

Ermittlungen der Polizei eingeleitet

Das Fachkommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach der Spurensicherung durch die Kriminalpolizei wurde der Eingangsbereich von der Feuerwehr und der Stadt Memmingen gereinigt.

Zeugen gesucht

Der Hintergrund der Tat ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zur Tat liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331 100-0 zu melden.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Lokalpolitik

Stadt Augsburg klagt gegen Bäuerle Ambulanz

0
Die Stadt Augsburg geht juristisch gegen einen ehemaligen Dienstleister...
Politik & Wirtschaft

Tankstellenpreise fallen deutlich

0
Die Tankstellenpreise in Deutschland sind zum 1. Mai deutlich gefallen - aber vorerst wie befürchtet nicht im Umfang des gesamten sogenannten "Tankrabatts".
Zoo Augsburg

Umbruch im Zoo Augsburg: Mit Philipp Wagner startet eine neue Ära

0
Nach fast 24 Jahren an der Spitze des Zoo...
News

Polizeibericht Augsburg vom 30.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute