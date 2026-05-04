Polizeieinsatz in Memmingen: Schusswaffengebrauch verletzt eine Person, keine Gefahr für Unbeteiligte

Im Stadtgebiet von Memmingen ist es zu einem Schusseinsatz der Polizei gekommen. Eine Person wurde dabei verletzt. Die Polizei gab bekannt, dass keine Gefahr für unbeteiligte Personen besteht.

Untersuchung vor Ort

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ist aktuell mit einem Pressesprecher an der Kreuzung Buxheimer Straße und Wielandstraße vertreten. Dort erhielten die Medienvertreter weitere Informationen zu dem Vorfall.

Polizeifahndung in Memmingen

Der Schusswaffengebrauch fand im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen statt. Details zu den Hintergründen und weiteren Entwicklungen stehen derzeit noch aus.