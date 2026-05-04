Zwei Männer nach versuchtem Tötungsdelikt in Baar-Ebenhausen festgenommen
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Zwei Männer nach versuchtem Tötungsdelikt in Baar-Ebenhausen festgenommen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am vergangenen Wochenende wurden zwei Männer im Alter von 55 und 41 Jahren in Ebenhausen-Werk, Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm, festgenommen. Sie stehen im Verdacht, zwei rumänische Staatsbürger verletzt zu haben.

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Verletzte Personen am Ingolstädter Hauptbahnhof entdeckt

Am Freitag, den 1. Mai, um etwa 23:00 Uhr, wurden am Ingolstädter Hauptbahnhof zwei verletzte Personen entdeckt. Beide wiesen sichtbare Kopfverletzungen auf, die unverzüglich medizinisch behandelt werden mussten.

Auseinandersetzung in Baar-Ebenhausen

Die 52 und 60 Jahre alten Männer erklärten, dass sie etwa eine Stunde zuvor bei einer Auseinandersetzung mit zwei weiteren rumänischen Staatsbürgern in Baar-Ebenhausen verletzt worden seien.

Festnahme der Verdächtigen und aktuelle Ermittlungen

Nach einer polizeilichen Absuche wurden die beiden Verdächtigen auf einem Firmengelände in Ebenhausen-Werk aufgefunden und festgenommen. Die bisher durchgeführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen lassen die sachleitende Staatsanwaltschaft Ingolstadt von einem versuchten Tötungsdelikt ausgehen. Entsprechend wurden Haftbefehle beantragt, die am Samstag von einem Richter erlassen wurden.

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Die beiden Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft sind noch nicht abgeschlossen.

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Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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